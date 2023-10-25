6600 شهيد منذ بداية الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر إلى 6600. وقالت الوزارة في بيان إن "6600 شهيد منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا".

وأضافت الصحة الفلسطينية أن 17439 أصيبوا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "الطيران الإسرائيلي ارتكب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 فلسطينيا منهم 344 طفلا، إضافة إلى إصابة 1142 آخرين".

وأشارت إلى أن 18 شخصا قتلوا من عائلات صالحة والزهيري والسلي جرّاء القصف الإسرائيلي في محافظة شمال غزة غالبيتهم نساء وأطفال.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها، مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري.