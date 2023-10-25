العربية للنساء وسيطات السلام تنظم حدثا جانبيا بنيويورك حول التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية

ياسر رشاد - القاهرة -

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة المرأة بصفتها الأمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام حدث جانبي رفيع المستوى حول دور النساء الوسيطات في التفاوض حول الترتيبات الأمنية على هامش النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن "المرأة والامن والسلام"، وذلك بالتعاون المشترك مع الشبكات الإقليمية للوساطة النسائية الأعضاء في التحالف العالمي للنساء وسيطات السلام شبكة النساء الأفريقيات في منع النزاعات المسلحة والوساطة، والنساء الوسطاء في دول الكومنولث البريطاني، وشبكة الوسيطات من بلدان الشمال الأوروبي، وشبكة وسطاء نساء البحر المتوسط، وشبكة جنوب شرق اسيا للنساء وسيطات السلام.

هدف الحدث الجانبي إلى تعزيز التزام التحالف العالمي للنساء وسيطات السلام لدعم مشاركة المرأة في عمليات صنع وبناء السلام، واستعراض التجارب والدروس المستفادة للوسيطات عضوات الشبكات الإقليمية اللاتي شاركن في مفاوضات لوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية على مختلف المستويات، فضلاً عن بحث التحديات والأسباب التي تعيق مشاركة المرأة في التفاوض حول الترتيبات الأمنية.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن هذا الحدث يأتي في ضوء تفعيل استراتيجية وخطة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام التي تم اعتمادها من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 ، وتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 الخاص بأجندة المرأة والأمن والسلام، وتعزز مشاركة النساء في حل النزاعات المسلحة وفي صنع السلام الشامل .

مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية تولي اهتماماً بدور الوساطة النسائية في عمليات حفظ وبناء السلام الوطني والإقليمي والدولي وتدعم دور النساء في الوساطة والجهود الدبلوماسية ضمن سياق إعادة بناء السلام والأمن، حيث قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتأسيس الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام " لتكون آلية إقليمية فعالة للوساطة وبناء الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

افتتح اعمال الحدث الجانبي رفيع المستوى السيدة بينتا ديوب، المبعوثة الخاصة بالاتحاد الأفريقي لقضايا المرأة والسلام والأمن والسيدة سارة هندريك، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشاركت احدى عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام كمتحدثة رئيسية في هذا الحدث ممثلة عن الشبكة العربية، إلى جانب عضوات من الشبكة العربية والشبكات الإقليمية للنساء وسيطات السلام وخبراء متخصصين في مجال الوساطة النسائية والمرأة والامن والسلام، بالإضافة الى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة.