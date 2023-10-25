أردوغان يصف دموع الغرب لأجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال"

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الدموع التي يذرفها الغرب من أجل إسرائيل بـ"نوع من الاحتيال"، داعيًا القوى العالمية إلى الضغط على الاحتلال لوقف الهجمات، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي كلمة ألقاها لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان:

يتعين إبقاء معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوحا لمرور المساعدات الإنسانية.

نحث على الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب.

لقد صافحت هذا الرجل (رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو)، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.

كان يُمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف.

لن تجدون أية دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية.

وكان أردوغان يعلق على الرد الذي تقوم به إسرائيل في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على أراضي الدولة العبرية في 7 أكتوبر.

أردوغان مُعلقًا على الوضع في الشرق الأوسط: "جنون يُشجّعه الغرب"

علّق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، على الوضع في الشرق الأوسط، واصفًا إياه بأنه "جنون يُشجّعه الغرب"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس التركي: "يجب إنقاذ منطقتنا من هذا الجنون الذي تشجعه الدول الغربية، إذْ تشارك المؤسسات الإعلامية الغربية في سباق لإضفاء الشرعية، إنني أحث جميع الدول والمنظمات الدولية أن تدعم بجدية المبادرات الرامية إلى التوصل بسرعة إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أردوغان في تدوينة على منصة "X" (تويتر سابقًا): "بدلًا من تصحيح أخطائها والتصرف بحنكة سياسية، تتصرف الإدارة الإسرائيلية كمنظمة بتحريض من جهات فاعلة تتجاوز الحدود الإقليمية".