سوريا تُدين الهجوم على المدنيين وتُحذّر إسرائيل من مُواصلة عدوانها

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الخارجية السورية "العدوان المُتواصل على المدنيين الأبرياء"، مُعتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

وأضاف البيان: "سوريا حذرت إسرائيل مراراً من مغبة مواصلة اعتداءاتها، معتبرة أنها وحلفاءها في الغرب مسؤولون عن تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما شدد البيان على ضرورة "مساءلة مرتكبي هذه الجرائم الإسرائيليين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

ويأتي هذ البيان بعد ساعات من إعلان مصدر عسكري سوري أن صاروخا إسرائيليا أطلق من البحر الأبيض المتوسط استهدف فجر اليوم الأربعاء مهبط مطار حلب الذي تم استهدافه سابقا ما أدى لخروجه عن الخدمة.

كما أفاد مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" أن الطيران الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من الجولان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية في ريف درعا، ما أدى لمقتل ثمانية جنود سوريين، وإصابة سبعة آخرين بجروح.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات جوية قوية على سوريا

تصدت "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري"، لأهداف مُعادية في سماء العاصمة السورية "دمشق"، فيما يُرجح أنه استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية في أنباء عاجلة مُنذ قليل.

والأحد، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا استهدف مطار حلب شمال سوريا وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وذكرت وزارة النقل السورية في بيان إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي قدوم ومغادرة إلى مطار اللاذقية الدولي.