نتنياهو يُشيد بدعم التشيك لإسرائيل في حربها ضد حماس

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال لقائه رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، الذي يزور تل أبيب، إن "هذه أحلك ساعاتنا"، مُعربًا له عن تقديره لوقوف التشيك إلى جانب إسرائيل.

وقال نتنياهو: "يسعدني جدا أن أرحب بكم هنا. لقد كانت جمهورية التشيك داعمة بقوة جدا لإسرائيل في السراء والضراء. هذه أحلك ساعاتنا وأنا أقدر حقيقة وقوفكم هنا. دعمكم لا يقدر بثمن وأرحب بكم في إسرائيل".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، رئيس وزراء جمهورية التشيك.

عملية طوفان الأقصى

بدوره أوضح فيالا أنه كان من المقرر أن يتم عقد لقاء في براغ في الثامن من الشهر الجاري، ولكن قبل ذلك بيوم واحد، بدأت "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وأضاف: "أنا سعيد لأن الشركات التشيكية قامت على الفور بتزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية الأساسية، وعلى وجه التحديد 3000 قطعة من الألواح الباليستية ونتوقع إرسال المزيد".

وأشار إلى أن "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها".

وقال سأذهب غدا إلى بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي، والهدف هو التأكد من أن المجلس يدعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وتتزامن زيارة رئيس الوزراء التشيكي إلى تل أبيب مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من أسبوعين، حيث يتعرض القطاع لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 5791 قتيلا و18 ألف جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.