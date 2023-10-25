الأمين العام للأمم المتحدة يُعارض اتهام إسرائيل له بتبرير أفعال حماس

ياسر رشاد - القاهرة - عارض الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، الاتهامات المُتعلقة بسوء فهم تصريحه الأخير بأن التصعيد الجاري في قطاع غزة لم يأت من فراغ، حسبما أفادت وكالة "تاس"الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت "تاس" عن جوتيريش قوله: “لقد صدمت من التفسير الخاطئ لبعض تصريحاتي التي قلتها بالأمس في مجلس الأمن، وهناك مزاعم بأنني بررت أعمال حماس الإرهابية في إسرائيل، الأمر ليس كذلك".

وفي وقت سابق، دعا مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أنطونيو جوتيريش للاستقالة.

وبحسب إردان، "من يظهر تفهما لحملة القتل الجماعي بحق الأطفال والنساء" لا يمكنه قيادة الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت إن الدعوات التي تطالب باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غير مناسبة في الوقت الحالي.

وكان جوتيريش قد طالب خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن مؤخرا بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية، واعتبر أن العنف الذي يشهده قطاع غزة لم يأت من فراغ.

الأمين العام للأمم المتحدة يُناشد بإنهاء "الكابوس" الذي يُهدد الفلسطينيين والإسرائيليين

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، خلال قمة القاهرة للسلام، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، السبت.

وأكد "جوتيريش" أنه حان الوقت لإنهاء "الكابوس" الذي يُهدد الفلسطينيين والإسرائيليين، حسبما ذهب.

بينما قال رئيس المجلس الأوروبي، إنه يشجب هجوم حماس على إسرائيل، مُؤكدًا أنه يجب حشد جميع الجهود للوساطة لوقف الصراع.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود إيصال المساعدات.