محافظ القليوبية يتابع رفع مستوى النظافة العامة بأحياء شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمُتابعة أعمال رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

رافق المحافظ المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمقدم حسام العشيري مدير وحدة شرطة المرافق بشبرا الخيمة، ومسؤولي تحسين البيئة والإشغالات بالأحياء.

جرى خلال الجولة، المرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، والتي من بينها نزلة بهتيم وإمتداد شارع بهتيم بالكامل ومحور الفريق العصار، وشارع 135 وطريق شركات البترول، ومنطقة أم بيومي وامتداد شارع عرابي وعدد من الشوارع الفرعية، حيث جرى رفع ما يقرُب من 300 طن تجمعات للقمامة بنزلة بهتيم والشارع الرئيسي ونقلهم المقلي العمومي، وجرى رفع 400 طن تراكمات قمامه على امتداد شارع أحمد عرابي بداية من منطقة أم بيومي وعدد 160 طن من الشوارع الأُخرى بالحي، وتم التشديد على رفع الأتربة على جانبي الطُرق بشكل مُستمر لعدم تراكمها.

وجه المحافظ، خلال جولته، برفع الباعة الجائلين المتواجدين بشارع بهتيم وطريق شركات البترول لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق الحي ككل.