غارة إسرائيلية تدمر عمارة سكنية بداخلها نحو 500 شخص في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة كثيفة على بعض المناطق في قطاع غزة، مستهدًفا إحدى العمارات السكنية في القطاع، وتسمى عمارة التاج والتي كان يقطنها نحو 500 مواطن، سقطوا جميعهم بين شهداء وجرحى.

وفي الوقت ذاته قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن الإصابات الناجمة عن القصف الإسرائيلي، لم نشهدها من قبل وطالبنا منظمات دولية بالكشف عن ماهية الصواريخ.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "المنظومة الصحية لم تعد قادرة على استقبال أي مصابين ونناشد بالتدخل العاجل".