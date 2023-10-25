قفزة جديدة بسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد سعر الجرام 50 جنيها، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق لغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب خسر 30 جنيها من قيمته اليوم حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يرتفع مساء اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1750 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2246 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2620 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2994 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1977 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 5.4 دولار بنسبة 0.30% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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