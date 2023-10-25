أزمة غزة تؤثر على المنطقة والعالم.. أبرز تصريحات السيسي في المؤتمر الصحفي مع ماكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بشأن الأوضاع في غزة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأوضاع في غزة، على النحو التالي:

- غياب الأفق السياسي كان أحد أسباب الصراع.

- الرئيس ماكرون متفهم أن هجرة الفلسطينيين تجاه الأراضي المصرية أمر شديد.

- نُحذر من الاجتياح البري لقطاع غزة.

- 6 آلاف من المدنيين الفلسطينيين سقطوا جراء الأحداث الحالية.. نصفهم من الأطفال.

- حل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين على أراضيهم فكيف ينجح وهم خارجها؟

- التوسع الاسيتطاني، وممارسات المسجد الأقصي، تسبب في تغذية الكراهية، وتكون الإرهاب بفلسطين.

- نسعى لعدم دخول أطراف أخرى في النزاع.

- فلسطين قضية القضايا.

ـ الأزمة في غزة تؤثر على المنطقة والعالم أجمع.

ـ يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـزة بالحجم الذي يتناسب مع أكثر من مليوني شخص.

ـ نعمل على إطلاق المزيد من المحتجزين لدى حماس لتهدئة الموقف.

ـ ضرورة احتواء الوضع في غزة وعدم اتساع الصراع.

ـ اجتياح غزة يعني سقوط المزيد من الضحايا المدنيين.