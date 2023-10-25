الأونروا: الـ24 ساعة القادمة ستكون حرجة للغاية في قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مقتل 3 موظفين آخرين من الأونروا، ليصل المجموع إلى 38 موظفا قتلوا منذ 7 أكتوبر.

وتابعت الأونروا: "إذا لم يصل الوقود فسنضطر إلى تقليص عملياتنا الإنسانية، وفي بعض الحالات إيقافها في جميع أنحاء غزة".

وأكدت الأونروا: "مدرسة تابعة للوكالة في رفح تؤوي 4600 شخص، تعرضت لأضرار جانبية شديدة جراء قصف إسرائيلي، كما أنّ الأربع والعشرون ساعة القادمة ستكون حرجة للغاية في قطاع غزة".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 6546 شهيدًا؛ بينهم 2704 أطفال و 1584 سيدة و364 مُسنًا، جرّاء العدوان والقصف "الإسرائيلي" المُستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: "إن 17 ألفًا و439 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة في القطاع كما أن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 44 مجزرة بحق المدنيين في القطاع، تسببت باستشهاد 756 مواطنًا؛ بينهم 344 طفلًا، بالإضافة لـ 1142 مصابًا بجراح متفاوتة.

وبيّن: "من اللافت أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، وتظهر الاحصائيات أن 65% من ضحايا الأسبوع الجاري كانت في الجنوب، والتي يزعم الاحتلال بأنها آمنة".

وارتكب الاحتلال، وفقًا لذات المعطيات، 688 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 4807 شهداء، "ولازال ضعف ذلك تحت الأنقاض"، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية".

ولفت أشرف القدرة النظر إلى أن 149 عائلة فقدت أكثر من 10 شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات. موضحًا: "مؤشر عدد الضحايا في قطاع غزة بات يتصاعد بشكل مطرد بعد مجزرة المستشفى المعمداني التي صمت عليها العالم".

وتلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، 1600 بلاغ عن مفقودين؛ "منهم 900 طفل لا يزالون تحت الأنقاض".