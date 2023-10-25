

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بمجمع الإصلاح والتأهيل ببدر، رفع اسم محمد مدحت مرسي من قوائم الإرهاب في القضية رقم 626 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد عمار والمستشار رأفعت زكي محمود والمستشار علي حسن إبراهيم، ومحمد ياسين عضو النيابة، وسكرتارية عبد العزيز البسيوني.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة برفع اسم محمد مدحت مرسي من قوائم الإرهاب، في الطلب رقم 4 لسنة 2023 قرارات رفع إدراج إرهابيين بشأن القضية رقم 626 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.