رئيس "أبناء مصر": مصر بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لإنهاء معاناة أهالي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها خلال تفقده الفرقة الرابعة مدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، وبقوة مصر العسكرية ودورها في مساندة فلسطين وأهالي غزة.

وقال في بيان له، الأربعاء، إننا في حزب أبناء مصر نثمن بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرى أن التأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي في حرب غزة والحاجة إلى حماية الأمن القومي دون تجاوز يعكس حكمة وقوة قائدنا".

وأشار إلى أن قوة مصر العسكرية لا تقتصر على حماية حدودها فقط، بل تتجاوز ذلك لتشمل حماية أمن المنطقة بأكملها، ونحن فخورون بجهود جيشنا وقدرته على حماية مصر وأمنها القومي.

وأكمل: "مصر تبذل جهودا حثيثة في إنهاء معاناة أهلنا في غزة، ودورها الإيجابي في محاولة وقف التصعيد في المنطقة وتهدئة الأمور يستحق كل التقدير، ونحن نثق في قدرة مصر على المساهمة في إعادة الأمان والأمان لأهالي القطاع".

وأكد أن حل القضية الفلسطينية من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين هو الطريق المضمون لإعادة الأمل للشعب الفلسطيني، ونثق في أن مصر ستظل تضطلع بدور إيجابي في احتواء التصعيد في قطاع غزة".

وأكمل:"إلى جانب ذلك، نود أن نعبر عن تضامننا مع أهالي غزة، واستمرار القصف الإسرائيلي على غزة لليوم التاسع عشر على التوالي هو أمر يثير قلقًا شديدًا، ونأمل أن يتوقف هذا العنف قريبًا وألا يضطروا المزيد من الأبرياء لتحمل تكاليف هذه المعاناة."

واختتم: "إذ يستمر حزب أبناء مصر في دعم جهود مصر لإعادة الأمان والأمان لغزة، فإنه يثير احترامًا عظيمًا لجهود جيش مصر والقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

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