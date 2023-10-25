شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع خطوطا حمراء.. ومصر تسعى لوقف التصعيد فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد التأكيد على خطوط مصر وأمنها القومي وأهدافها وسعيها منذ اللحظات الأولى من أزمة غزة، والسعي لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر.

أضاف رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، خلال مداخلة للتليفزيون المصري، أن الرئيس السيسي حريص جدا على التأكيد على أن مصر تمتلك القوة لحماية أمنها القومي وتتعامل مع الظروف المحيطة بحكمة، وأن مصر رغم امتلاكها لقدرات هائلة إلا أن الجيش المصري يبني ويصون ويحمي ولا يعتدي، وأن امتلاك القوة هدفه الدفاع عن النفس وحماية البلاد وحماية الأمن القومي دون تجاوز، وأن هدف الدولة المصرية هو الحفاظ على الأرض.

أكد "القصاص" أن مصر قوة كبيرة تسعى سياسيا لوقف العنف في غزة واحتواء التصعيد وحل القضية الفلسطينية، وهو هدف رئيسي يؤكد عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بتواصل مصر مع كافة القوى الإقليمية والدولية حيث تحظى القاهرة بثقة كبيرة جدا إقليما ودوليا بدليل أنها تمكنت من احتواء 5 جولات للصراع.

ذكر "القصاص" أن الرئيس السيسي يضع خطوط حمراء واضحة، وأن امتلاك القوة يعني القدرة على حماية الأمن القومي.