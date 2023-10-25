شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة نجحت فى صياغة مسار تنموى متكامل الأركان بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة فى سيناء خلال السنوات الثمانية الماضية، أعادت إحياء سيناء مجددا، مؤكدا أن تلك المشروعات كانت تستهدف ربط المجتمعات السيناوية ببقية أجزاء الدولة، وربطها بمنطقة الدلتا والوادي عبر المشروعات الزراعية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء تهدف إلى صياغة مسار تنموى متطور ومتكامل الأركان، ويشمل تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى بهدف دعم المجتمع السيناوى على كافة الأصعدة، وذلك بالتكاتف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة قامت بوضع خطة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة شمال شبه جزيرة سيناء، تتضمن مشروعات بنية تحتية، واستثمارية ضخمة في مجالات الزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة والإسكان والأمن والنقل والتعليم والطاقة تمتد في نطاق 4 محافظات هى شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.