شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة النواب": حديث الرئيس السيسى مع "ماكرون" تطرق لجذور الوضع الراهن بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول جذور الوضع الراهن في غزة، كشف عن الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور الأزمة في ظل غياب الأفق السياسي وحالة الإحباط واليأس التي أصابت الشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين، لافتًا إلى أن تحليل الرئيس للمشهد السياسي يهدف إلى التوصل لحل جذرى وحاسم لحل القضية حتى لا تتسع دائرة العنف وتشمل أطرافا أخرى.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه لابد من وجود تكاتف دولي للوصول لخفض وتيرة العنف التي تتصاعد يوماً بعد يوم في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد أهالي غزة، مشيدا بحديث الرئيس السيسي الذى جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذى تطرق خلاله إلى قضية مهمة وهى التهجير القسري للفلسطينيين والغزو البري الذى يخطط له الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والذى يؤجج ويشعل الوضع المتأزم، ويسفر عنه الكثير من الشهداء.

وطالب "محمود" بضرورة تحرك عاجل وقوى من المجتمع الدولي لوقف العدوان الغاشم على غزة وحقن الدماء، وفتح آفق سياسي وحوار بين الجانبين.