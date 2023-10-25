علاء عابد: القمة المصرية الفرنسية تأكيد لموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن القضية الفلسطينية تأكيد على حرص مصر على القيام بدور إيجابي لحل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح علاء عابد، أن القمة المصرية الفرنسية تهدف إلى إيجاد حلول سريعة لتضييق دائرة العنف حتى لا تشمل دول أخرى، علاوة على الحفاظ على استقرارالأمن في المنطقة.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، بإعلان الرئيس الفرنسي عن السماح بدخول سفينة عبر مصر تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين.

وأكد النائب علاء عابد، على أن حل الدولتين سيفتح الطريق أمام سلام شامل خاصة في المنطقة العربية والعالم عامة، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق بين كافة الأطراف الفاعلة للدفع نحو تسوية القضية الفلسطينية من خلال الحل العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.