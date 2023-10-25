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شاهد.. الحملة الرسمية للسيسي تنشر لقاءات مع الكيانات الشبابية

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القاهرة - سامية سيد - استمراراً لاستقبال الكيانات الشبابية للانضمام للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية خلال الفترة الماضية 40 كياناً شبابياً جديداً للمشاركة والانضمام بالحملة الرسمية والاستماع لأفكار الشباب الفعّالة.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للحملة جانباً من اللقاءات مع الكيانات الشبابية وأبرز الأفكار التي تستهدف صناعة مستقبل رائع للوطن.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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