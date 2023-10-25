شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الحملة الرسمية للسيسي تنشر لقاءات مع الكيانات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لاستقبال الكيانات الشبابية للانضمام للحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية خلال الفترة الماضية 40 كياناً شبابياً جديداً للمشاركة والانضمام بالحملة الرسمية والاستماع لأفكار الشباب الفعّالة. ونشرت الصفحة الرسمية للحملة جانباً من اللقاءات مع الكيانات الشبابية وأبرز الأفكار التي تستهدف صناعة مستقبل رائع للوطن.

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