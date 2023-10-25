إردوغان يعلن إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - اسطنبول: أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها "اللاإنسانية" على حركة حماس في غزة.

وقال إردوغان أمام كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان "كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب". وكان الرئيس التركي التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر في نيويورك.

وأضاف "لقد صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها".

وتابع أردوغان "كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف".

وقال الرئيس التركي "لن تجدون أي دولة أخرى يتصرف جيشها بمثل هذه اللاإنسانية" وذلك تعليقا على الرد الذي تقوم به اسرائيل في غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على أراضي الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/اكتوبر.

في خطاب حاد اللهجة، اعتبر أردوغان ان حركة حماس "ليست منظمة إرهابية" إنما يشكل عناصرها "مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها".

وقال "حماس ليست مجموعة إرهابية، هي مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها".