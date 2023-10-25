الاستئناف البريطانية تنظر قانونية إسقاط جنسية بيغوم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأت محكمة الاستئناف في لندن مداولات لثلاثة أيام حول قانونية تجريد الداعشية "البنغالية الأصل" شاميما بيغوم من الجنسية البريطانية.

وسافرت شاميما بيغوم، التي كانت تبلغ من العمر 15 عامًا، إلى سوريا في عام 2015. وتبين لاحقًا أنها تعيش في مخيم للاجئين وبعد فترة وجيزة، ألغت وزارة الداخلية جنسيتها ومنعتها من العودة إلى المملكة المتحدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي وقت سابق من هذا العام، خسرت بيغوم، البالغة من العمر الآن 24 عامًا، طعنًا ضد القرار أمام لجنة استئناف الهجرة الخاصة، مما يعني أنها لن تتمكن من العودة إلى المملكة المتحدة.

شكوك موثوقة

وقال القاضي جاي، أثناء تسليمه الحكم في فبراير/شباط الماضي، إنه على الرغم من وجود "شكوك موثوقة في أن السيدة بيغوم تم تجنيدها ونقلها ثم إيواؤها بغرض الاستغلال الجنسي"، إلا أن هذا لم يمنع وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من سحب جنسيتها.

ورفضت محكمة في المملكة المتحدة طلب شاميما بيغوم للحصول على الجنسية، وفي محكمة الاستئناف في لندن يوم الثلاثاء، بدأ محاموها محاولة أخرى لإلغاء القرار الذي تعارضه وزارة الداخلية.

ويزعم فريقها القانوني أن وزارة الداخلية فشلت في النظر في الواجبات القانونية المستحقة للسيدة بيجوم كضحية محتملة للاتجار.

وقالت المحامية سامانثا نايتس في مذكرات مكتوبة: "كان الاتجار بالبشر (السيدة بيغوم) اعتبارًا إلزاميًا وذو صلة في تحديد ما إذا كان يؤدي إلى الصالح العام ومتناسبًا مع حرمانها من الجنسية، لكن وزارة الداخلية لم تأخذه في الاعتبار".

وقالت: "ونتيجة لذلك، كان قرار الحرمان غير قانوني".

لجنة الهجرة

وفي معرض تناولها لاستنتاج لجنة الهجرة الخاصة بأن هناك "انتهاكات يمكن الجدل للواجب" من قبل هيئات الدولة بما في ذلك شرطة العاصمة ومجلس تاور هامليتس ومدرسة السيدة بيجوم، قالت السيدة نايتس إن هذه "الإخفاقات" ربما كانت غير قانونية وساهمت في الاتجار بالسيدة بيجوم. وأبلغ محامو وزارة الداخلية المحكمة أن نتيجة قرار لجنة استئناف الهجرة الخاصة كانت صحيحة.

ومن جهته، قال محامي وزارة الداخلية البريطانية السير جيمس إيدي في مذكرات مكتوبة: "حقيقة أن شخصًا ما أصبح متطرفًا، وربما تم التلاعب به، لا تتعارض مع التقييم بأنه يشكل خطرًا على الأمن القومي".

وأضاف: "تورط السيدة بيغوم لا ينبغي أن يكون ورقة رابحة. ولكن لا ينبغي أن يتعرض الجمهور لمخاطر تهدد الأمن القومي لأن الأحداث والظروف تآمرت لتؤدي إلى ظهور هذا الخطر".