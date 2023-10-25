آية الله خامنئي يتهم واشنطن بأنها "تدير الجريمة في غزة"

الرياص - اسماء السيد - طهران: اتهم آية الله علي خامنئي، أعلى سلطة في إيران، الولايات المتحدة الأربعاء بأنها "هي التي تدير الجريمة في غزة" حيث تشن اسرائيل عمليات قصف ضد حماس منذ هجوم الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في خطاب في طهران إن "الولايات المتحدة هي الشريك الأكيد للمجرمين في قضية فلسطين".

وأضاف أن "أيدي أميركا ملطخة بالكامل في هذه الجرائم بدماء المظلومين والأطفال والمرضى، والحقيقة أنها هي التي تدير الجريمة في غزة".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتهم الولايات المتحدة في 18 تشرين الأول/أكتوبر يوم زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن لاسرائيل، بأنها "متواطئة في جرائم" الدولة العبرية.

"فلسطين ستنتصر حتماً"

ونفى آية الله خامنئي في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر تورط بلاده في الهجوم الضخم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 07 تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أكد مجددا الدعم الإيراني "لفلسطين".

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب، معظمهم من المدنيين الذين سقطوا في يوم الهجوم، بحسب السلطات. وقالت حماس الثلاثاء إن 5791 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بينهم 2360 طفلاً، قتلوا في القصف الإسرائيلي الانتقامي.

وقال آية الله خامنئي الأربعاء إن "فلسطين ستنتصر حتماً"، مؤكداً أن "عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس عالم الآن الصهيوني".

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طهران الثلاثاء، قائلاً إن الولايات المتحدة سترد "بشكل حاسم" على أي هجوم تشنه "إيران أو وكلاؤها" في الشرق الأوسط.