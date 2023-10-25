"وول ستريت جورنال": إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن "إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعا".

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