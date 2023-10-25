فرنجية بعد لقائه باسيل: لبنان اهم من الرئاسة وتحدثنا بموضوع البلد ونحن متفاهمون

اشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعد لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في بنشعي، الى ان "لبنان اهم من الرئاسة ونحن تحدثنا بموضوع البلد ونحن متفاهمون بنسبة كبيرة".

واشار فرنجية الى اننا اكدنا حرصنا على البلد، والمقاومة اظهرت حرصا على لبنان ولا استطيع المزايدة على المقاومة في هذا الموضوع، ونحن لا نحرص على لبنان أكثر من حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عليه، وباسيل معنا، ويجب العمل لدرء الانقسام، والواقع يقترب من التمنيات، وما يحدث في فلسطين وغزة جريمة بحث الانسانية".

وفي دردشة مع الصحافيين، اكد فرنجية بان الوطني الحر ما زال على موقفه في موضوع الرئاسة واللقاء اليوم كان من أجل تحصين الموقف الداخلي، وأبدى باسيل نية التعاون في حال وصولي الى الرئاسة.