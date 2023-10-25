باسيل بعد لقائه فرنجية: تفاهم كبير على مختلف الأفكار وفي هذه الظروف نتخطى الحواجز ولقيت تجاوباً

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي، الى ان هناك تفاهم كبير على مختلف الأفكار التي تم عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب والتوحّد في العمل واعادة الانتظام الى المؤسسات.

ولفت باسيل الى انه "سعيد بزيارة فرنجية وفي هذه الظروف نتخطى الحواجز، ولقيت تجاوباً مع الأفكار التي طرحتها".