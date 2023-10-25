اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي، الى ان هناك تفاهم كبير على مختلف الأفكار التي تم عرضها حول كيفية الالتقاء في مواجهة خطر الحرب والتوحّد في العمل واعادة الانتظام الى المؤسسات.
ولفت باسيل الى انه "سعيد بزيارة فرنجية وفي هذه الظروف نتخطى الحواجز، ولقيت تجاوباً مع الأفكار التي طرحتها".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بعد لقائه فرنجية: تفاهم كبير على مختلف الأفكار وفي هذه الظروف نتخطى الحواجز ولقيت تجاوباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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