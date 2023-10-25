"حزب الله" نشر مشاهد استهداف موقعي الجيش الإسرائيلي في خربة المنارة وثكنة برانيت

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مقطع فيديو يظهر لحظة إستهداف موقعي جيش الإسرائيلي في خربة المنارة وثكنة برانيت عند الحدود الفلسطينية بالأسلحة الصاروخية ‏الموجّهة والقذائف المدفعية وحققوا فيهما إصابات مباشرة.

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