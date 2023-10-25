"طيران الشرق الأوسط": مستمرون في تطبيق سياسة مرونة التذاكر حتى 30 تشرين الثاني

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية"، في بيان، أنها "ستستمر في تطبيق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy لمسافريها حتى 30 تشرين الثاني المقبل: إعادة الحجز مجانا في المقصورة نفسها حتى الخميس 30 تشرين الثاني المقبل، استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة من دون غرامات. وبالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.

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