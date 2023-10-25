كلاس: زيارة رئيس الحكومة الى الجنوب واللقاء الوزاري بادرتان إيجابيتان

اشار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلّاس خلال انعقاد اللقاء الوزاري في السرايا الحكومية، ان "هناك بادرتان إيجابيتان نتوقف عندهما: الزيارة المعتبرة لدولة رئيس الحكومة الى الجنوب واجتماعه بقائد وضباط الجيش وقيادة قوات الطوارئ الدولية، وما تركته من اثر على معنويات الاهالي وصمودهم في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وسقوط شهداء، واللقاء الوزاري الذي يؤشر رغم ضبابية الظرف الى علامات انفراج و السعي الى تضامن حكومي لمواكبة التطورات وتحمل المسؤوليات معا. مع تقدير واسع للدعوة الى اللقاء ولانعقاده". اضاف: "كوزير للشباب والرياضة نقف وقفة مجد لارواح الشباب من شهداء المقاومة".

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