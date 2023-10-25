لحود بحث في ساوباولو التعاون الزراعي بين لبنان والبرازيل وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى البرازيل

قام مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود بزيارة مدينة ساوباولو البرازيلية تلبية لدعوة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، حيث شارك في منتدى الاعمال البرازيلي العالمي للحلال.

وعقد لحود على هامش المنتدى اجتماع مه وزير الزراعة في البرازيل كارلوس فافارو ونقل له تحيات وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، وتم الاتفاق مع فافارو على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان والبرازيل والبرامج والمشاريع الزراعية المشتركة في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية وزيادة الصادرات الزراعية اللبنانية الى الاسواق البرازيلية.

وعقد لحود لقاءات مع سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار وقنصل لبنان العام في ساو باولو رودي القزي ورئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية اوزمار شحفي والامين العام تامر منصور ورئيس اتحاد المؤسسات الاسلامية في البرازيل محمد الزغبي وبعض اركان الجالية اللبنانية في ساوباولو واتفق معهم على دعم القطاع الزراعي في لبنان واقامة حملات وندوات ومعارض تسويقية للمنتجات الزراعية اللبنانية في البرازيل.

ودعا لحود، المنتشرين والمغتربين اللبنانيين في البرازيل، الى "دعم صمود اهلهم في قراهم وبلداتهم في لبنان عبر تسويق منتوجاتهم الزراعية بهدف ادخال العملة الصعبة ومساعدتهم على تأمين استمرارهم في اعمالهم الزراعية".