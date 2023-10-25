المكاري: سنصدر قرارات غداً بشأن النازحين اللبنانيين والسوريين بحال حصل تدهور في الجنوب

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بعد إجتماع عمل عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء في السراي، الى أننا "بحثنا بزيارة بو حبيب الى سوريا واتصالاته هناك، اضافة الى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة".

وردا على سؤال عن الأشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة، أوضح المكاري أن "في الحقيقة كان الأشكال سريعا جدا، حيث دخل وزير الدفاع وابلغ ميقاتي في مكتبه موقفا معينا لم نعرف ما هو، وبعدها علمنا انه اعترض على كتاب كان وجهه ميقاتي لوزير الدفاع وموضوعه ايجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش".

ولفت الى أن "هناك اتصالات تجري بين ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولي، ووضعنا ميقاتي في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين، وفي النهاية إذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غدا".

وعن موضوع التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، ذكر أن "الكتاب كان بمثابة متابعة لهذا الموضوع، وأعود واكرر بأن لا قرارا نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش"، لافتاً الى أن "موضوع مشاركة وزراء التيار الوطني الحر في الجلسات المقبلة كان للمرة الأولى مطروح بشكل جدي، وبطبيعة الحال، لدى الوزراء مطالب وسيتابع هذا الموضوع وزير العدل مع ميقاتي".