محافظ النبطية عقدت سلسلة اجتماعات بحثت في آلية مساعدة النازحين

عقدت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك اجتماعا تنسيقيا للجنة ادارة الازمات والكوارث في المحافظة، بحث في المستجدات على صعيد تأمين مساكن للنازحين من المناطق الحدودية وتأمين المساعدات المطلوبة لهم.

وعرضت الترك لالية العمل ضمن غرفة العمليات في المحافظة، مشددة على ضرورة التنسيق مع البلديات من جهة، ومع الهيئات والجمعيات والمنظمات المحلية والدولية التي تعنى بالشأن الاغاثي. كما وضعت آلية لتقديم المساعدات للنازحين بالتعاون مع البلديات وحسب مناطق ايوائهم.

كذلك اجتمعت الترك مع مندوبي عدد من الجمعيات المحلية والدولية لا سيما "شيلد"، "مرسي كور" و"بنين" والتي تعنى بالشأن الاغاثي، وكان عرض لخطة عمل ضمن محافظة النبطية تهدف الى تقديم المساعدات للسكان المهددين بالاعتداءات الاسرائيلية.

وبعد الظهر، أشرفت محافظ النبطية على تسليم كميات من الحرامات والفرش ومواد التنظيف الى مندوبي البلديات في القضاء، ليصار عبرهم الى تسليمها للعائلات النازحة التي تسكن في النطاق الجغرافي لكل بلدية.