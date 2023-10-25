شكرا لقرائتكم خبر عن 20 قتيلاً في هجوم إرهابي بالكونغو الديموقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 20 مدنياً على الأقل مصرعهم في هجوم وقع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية نسب إلى متمرّدي "القوات الديموقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي" حسبما أكدت مصادر حكومية محلية.

ووقع الهجوم في حي على أطراف مدينة أويشا الواقعة في منطقة بيني في شمال مقاطعة شمال كيفو حيث قام المهاجمون بأعمال قتل ونهب.

توتر شديد

قال رئيس بلدية المدينة نيكولاس كيكوكو: "لدينا حتى الآن 20 جثة، والقوات الديموقراطية المتحالفة وضعت أويشا في حالة حداد مرة أخرى".

بدوره، قال مقرر المجتمع المدني في بيني داريوس سييرا: "قمنا للتو بإيداع 26 جثة في مشرحة مستشفى أويشا العام"، مشيرًا إلى أن هؤلاء هم 12 قاصراً و14 بالغاً معظمهم قتلوا بأسلحة بيضاء.

وتحدث سييرا عن توتر شديد في أويشا حيث أضرم متظاهرون النار في مركبات للخدمات الإنسانية كانت تستعد لتوزيع مواد غذائية.

وشنت أوغندا والكونغو الديموقراطية هجوماً مشتركاً في 2021 لطرد "القوات الديموقراطية المتحالفة" من معاقلها الكونغولية من دون أن تنجحا حتى الآن في وضع حد لهجماتها.