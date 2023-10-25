شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة جديدة من الهزات الأرضية تضرب الإقليم البركاني في إيسلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت مئات الزلزال شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غربي العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، كان آخرها زلزال سجل اليوم بلغت قوته 5ر4 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الأرصاد الجوية في أيسلندا اليوم أن شبه الجزيرة تعرضت لموجات من الزلازل التي تسبق الثورانات البركانية ثلاث مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرةً إلى الثوران الذي وقع في يوليو الماضي واستمر لعدة أسابيع.

وذكرت خبيرة الكوارث الطبيعية لوفيسا مجول جودموندسدوتير، لإذاعة "أر يو في" الأيسلندية، أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان مدى النشاط الزلزالي الجديد يشير إلى حدوث ثوران بركاني جديد.