جونسون مرشح لرئاسة النواب

وأصبح جونسون من ولاية لويزيانا، وهو عضو أقل مرتبة في فريق قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، المرشح الجمهوري الرابع بعد إيمر والآخرين الذين فشلوا في الاقتتال السياسي الداخلي منذ الإطاحة بكيفن مكارثي بينما تتنافس فصائل الحزب الجمهوري على السلطة.
وبرفضهم التوحيد، لن يقبل أعضاء اليمين المتطرف متحدثًا أكثر تقليدية، ولا يريد المحافظون المعتدلون رئيسًا متشددًا. خلال الاقتراع الخاص، فاز جونسون بالأغلبية، ولكن قبل التصويت المتوقع في مجلس النواب يوم الأربعاء، سيحتاج المرشح إلى فوز جميع الجمهوريين تقريبًا بالمطرقة.
وهتف المشرعون في مؤتمر صحفي بعد ذلك، وأحاطوا بجونسون والتقطوا صورًا ذاتية له لإظهار الدعم.
ويحاول المشرعون الجمهوريون، الذين يشعرون بالقلق والإرهاق، المضي قدمًا. قال النائب ستيف ووماك، النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس: «تعليق حزين جدًا على الحكم في الوقت الحالي».
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