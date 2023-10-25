إسرائيل تُؤجل عمليتها البرية في غزة بانتظار الدفاعات الجوية الأمريكية.. صحيفة تُوضح

ياسر رشاد - القاهرة - وافق "الاحتلال الإسرائيلي"، على تأجيل العملية البرية في غزة ريثما تنقل الولايات المتحدة منظومات الدفاع الجوي إلى المنطقة وتأمين الحماية للجيش الأمريكي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء اليوم الأربعاء.

وقبل يومين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع، أن واشنطن طلبت من إسرائيل تأجيل بدء العملية البرية في قطاع غزة، وذلك من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتصدي لهجمات محتملة على الجيش الأمريكي بالمنطقة.

ويتوقع المصدر أن عدد الهجمات على القوات الأمريكية قد يزيد بعد أن تقرر إسرائيل دخول قواتها إلى غزة.

وفي وقت سابق أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يريد تأجيل بدء العملية البرية في قطاع غزة لأنه يشكك في خطط جيشه.

وقالت الصحيفة: "إن نتنياهو متشكك إلى حد ما بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية ويريد المزيد من الوقت".

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يريد كسب الوقت لنتنياهو، الذي "لديه أسبابه الخاصة" لتأجيل العملية في القطاع.

نتنياهو يُشيد بدعم التشيك لإسرائيل في حربها ضد حماس:

صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال لقائه رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، الذي يزور تل أبيب، إن "هذه أحلك ساعاتنا"، مُعربًا له عن تقديره لوقوف التشيك إلى جانب إسرائيل.

وقال نتنياهو: "يسعدني جدًا أن أرحب بكم هنا، لقد كانت جمهورية التشيك داعمة بقوة جدًا لإسرائيل في السراء والضراء، هذه أحلك ساعاتنا وأنا أقدر حقيقة وقوفكم هنا دعمكم لا يقدر بثمن وأرحب بكم في إسرائيل".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، رئيس وزراء جمهورية التشيك.