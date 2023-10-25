الصراع المتزايد في الكونغو يؤدي إلى الاعتداء الجنسي على النساء النازحات

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم رجل مقنع خيمة المرأة، البالغة من العمر 42 عاما بينما كان أطفالها يبحثون عن الطعام، ثم اغتصبها في مخيم النازحين حيث فرت من الحرب في شرق الكونغو.

«أردت أن أصرخ (لكن) أخذ فمي وهددني بالقتل»، قالت الأم لأربعة أطفال، التي تخلى عنها زوجها بعد أن أصبحت معاقة في حادث دراجة نارية قبل عدة سنوات.

والآن، كما تقول، تعيش في خوف وتتردد في السماح لأطفالها بترك جانبها.

يتزايد العنف الجنسي الذي يمارسه الرجال المسلحون ضد النساء النازحات بسرعة في شرق الكونغو مع استمرار النزاعات المستمرة منذ سنوات.

ويؤكد هذا الاتجاه العواقب غير المتناسبة على النساء والفتيات في حالة الحرب الدائمة في المنطقة، لم تحدد وكالة أسوشيتد برس الناجين الذين تحدثوا إلى الصحفيين في مخيم بولينغو للنازحين.

في بولينغو وغيرها من مواقع النزوح القريبة، يزور ما معدله 70 ضحية اعتداء جنسي يوميا العيادات التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، المعروفة أيضا باسمها الفرنسي المختصر منظمة أطباء بلا حدود.

ويحتدم الصراع في شرق الكونغو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 130 جماعة مسلحة تنشط في شمال شرق البلاد، وتتنافس على الأراضي أو الموارد، في حين تشكل بعضها لحماية مجتمعاتها، لطالما استخدم المقاتلون المسلحون في المنطقة العنف الجنسي كسلاح حرب.

نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل الكونغو بسبب الصراع في عام 2022، وهو العدد الأكبر في إفريقيا والثاني في العالم بعد أوكرانيا، وفقا لمركز رصد النزوح الداخلي.

ومن بين ما يقرب من 100,000 شخص وصلوا إلى مواقع النزوح بالقرب من مدينة غوما الشرقية في يوليو، كان ما يقرب من 60٪ من النساء والفتيات، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة في تقرير صدر في 18سبتمبر إن منظمة أطباء بلا حدود عالجت 1,500 امرأة من ضحايا العنف الجنسي في ثلاثة مخيمات فقط للنازحين خارج غوما في يوليو، أي أكثر من ضعف العدد في مايو.

ويقول الناجون وعمال الإغاثة إن النزوح يسلب الناس سبل عيشهم ويترك النساء والفتيات عرضة للاعتداء.

ومثل العديد من الأمهات العازبات النازحات الأخريات، تكافح الأم البالغة من العمر 42 عاما لأربعة أطفال لإطعام أسرتها وهي غير متأكدة من موعد عودتها إلى المنزل.

وبمساعدة ابنيها وابنتيها، كانت تزرع حقولها من الكسافا والبطاطا والفاصوليا. لكن في فبراير شباط اشتبك متمردون مسلحون وقوات أمن كونغولية بالقرب من منزلها في قرية كارينجا بشمال شرق البلاد.

قالت: "أجبرنا على الفرار، تاركين وراءنا جميع ممتلكاتنا وهي تعرج، مشيت يوما كاملا لإحضار عائلتها إلى واحد من أكثر من 100 موقع تجمع فيها النازحون حول غوما.

في إحدى أمسيات شهر مايو، وبعد ثلاثة أشهر من الكفاح من أجل إطعام أسرتها في مخيم مع عشرات الآلاف من النازحين الآخرين، أرسلت أطفالها للعثور على الطعام. قالت إنهم لم يأكلوا طوال اليوم. هذا عندما وجدها شخص غريب بمفردها واغتصبها.

بعد الهجوم، وثقت بصديق لها وجهها إلى عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود. وتساعد المجموعة الخيرية إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية في توفير الخدمات الطبية والعلاج النفسي والمراحيض وغيرها من التدابير لتحسين ظروف الناجين من العنف الجنسي.

لكن دورهم محدود. كما أن عمليات تسليم المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى المخيم نادرة، كما تقول ريبيكا كيهيو، مديرة أنشطة العنف الجنسي الإقليمية في منظمة أطباء بلا حدود.

ظروف المخيم تجعل النساء عرضة لسوء المعاملة. وقال كيهيو إن الملاجئ ليست أكثر من أغطية بلاستيكية، مع عدم وجود وسيلة لتأمينها من المتسللين. ويتربص رجال مسلحون خارج المخيم، حيث تضطر النساء والفتيات إلى المغامرة للعثور على الحطب وغيره من الضروريات.

"إنهم يعلمون أنهم سيذهبون ويجدون هذه الاعتداءات خارج المخيم. لكن ليس لديهم خيار".

ويعيش الناجون من الاعتداء الجنسي في مخيمات مثل بولينغو بعد فرارهم من منازلهم مع التجربة بعد فترة طويلة،"إنها صدمة ستبقى مدى الحياة،" قالت إزميرالدا ألابري، منسقة برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان في شمال شرق الكونغو.

وتلقت أم لثمانية أطفال في نفس مخيم النازحين بعض المساعدة الطبية بعد تعرضها للاغتصاب. لكنها لا تزال خائفة ، خاصة في الليل.

وهي الآن ترتب أطفالها حولها عندما ينامون، على أمل أن يردع وجودهم المعتدي في المستقبل.

وتقول كيهيو إن بعض مجموعات النساء يتحدرن معا في رحلات خارج المخيم لمزيد من الأمن، لكن هذا التكتيك يتعثر إذا احتجن إلى الانقسام لجمع الموارد بشكل أكثر كفاءة.

بالنسبة لمئات الآلاف من النساء النازحات الأخريات في شمال شرق الكونغو، يقف النزاع المسلح المتصاعد في طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.

قالت المرأتان اللتان قابلتهما وكالة أسوشيتد برس إنهما تفكران كل يوم في كيفية العودة إلى الزراعة في قريتهما.

وفي كل ليلة يخشون على سلامتهم.

وقالت الأم لأربعة أطفال: "دعوا الحكومة تفعل كل شيء لإنهاء هذه الحرب حتى نتمكن من التخلي عن حياة البؤس هذه".