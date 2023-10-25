ذبح مدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع انتشار الاشتباكات

ياسر رشاد - القاهرة - انتشرت أنباء عن مذبحة اندلعت عقب هجوم وقع الليلة الماضية على مشارف بلدة أويشا، في إقليم بيني التابع لمركز الهياج.

انتشرت معلومات عن عملية قتل جديدة نتج عنه مقتل 26 شخصا على الأقل في إقليم بيني ، في شمال المقاطعة ، مركز انتهاكات ADF ("القوات الديمقراطية المتحالفة").

في الأصل معظمهم من المتمردين الأوغنديين المسلمين، كانت قوات الدفاع الأسترالية نشطة منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، في هذه المنطقة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتلوا الآلاف من المدنيين.

في عام 2019 ، تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي ، الذي يعلن الآن بعض أفعالهم ويقدمهم على أنه "ولاية وسط إفريقيا".

في الآونة الأخيرة ، على الأراضي الأوغندية ، اتهموا بقتل ثلاثة أشخاص ، من بينهم سائحان أجنبيان ، في 17 أكتوبر في حديقة الملكة إليزابيث.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن العمل في اليوم التالي.

مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، هاجم مهاجمون قدمتهم السلطات على أنهم ميليشيا ADF منطقة طرفية من مدينة أويشا، ونهبوا وقتلوا، معظمهم بالسكاكين.

"لقد أودعنا للتو 26 جثة في المشرحة"، أعلن داريوس سيايرا، مقرر المجتمع المدني في إقليم بيني، في الصباح هذه الحصيلة البالغة 26 قتيلا تم تأكيدها في وقت لاحق من قبل متحدث باسم الجيش.

وأضرم المتظاهرون الغاضبون النار في مركبات الإغاثة الإنسانية التي كانت تستعد لتوزيع الغذاء. "نحن لسنا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، نريد الأمن"، أعلن أحد المتظاهرين.

وفي الطرف الآخر من المقاطعة، اقترب القتال الذي اشتد منذ بداية أكتوبر بين متمردي حركة 23 مارس والجماعات المسلحة الموالية للحكومة على بعد حوالي عشرين كيلومترا شمال غوما، وهي بلدة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة تحدها بحيرة كيفو وتدعمها الحدود الرواندية.

قال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، «هناك قتال في كيبومبا منذ صباح اليوم»، وكالة فرانس برس.

"يواجه المتمردون وwazalendo (الاسم الذي يطلق على الجماعات المسلحة المعروفة باسم "الوطنيين") لقد أطلقت M23 للتو قنبلتين علينا ونحن بصدد الرد».

رسميا، يحترم الجيش وقف إطلاق النار الذي تطالب به الوساطة الإقليمية، لكن الشهود يقولون إن الجنود و"الوطنيين" يقاتلون معا ضد حركة 23 مارس، وهي تمرد تدعمه رواندا وفقا لمصادر عديدة.

وفي فترة ما بعد الظهر، اتهم المتحدث باسم الحاكم العسكري المتمردين "المدعومين من الجيش الرواندي" بمهاجمة موقع للجيش.

وقال في بيان «في مواجهة هذا الاستفزاز، تم اتخاذ جميع التدابير». ووفقا لمصدر أمني آخر وشاهد مدني، استخدم الجيش طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-25 ضد المتمردين.

وأضاف أحد السكان أن"الوضع يزداد سوءا. الجانبان يتبادلان إطلاق النار من أسلحة ثقيلة» نحن مجبرون على الفرار".

وفي تحديث للوضع، قدر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم منذ 1 أكتوبر في إقليمي روتشورو وماسيسي بنحو 200,000 شخص.

كما تسبب القتال، الذي يؤثر أيضا على إقليم نيراجونغو، الأقرب إلى عاصمة الإقليم، في مقتل عشرات المدنيين، من المدنيين والمقاتلين، في الأسابيع الأخيرة.

وتحدث المتحدث باسم الحكومة باتريك مويايا يوم الاثنين عن "توغل لا يحصى" للجيش الرواندي الأسبوع الماضي ومقتل "حوالي خمسين" مدنيا على يد المتمردين.

ونفى متحدث باسم حركة 23 مارس ذلك بشدة.

حركة 23 مارس ("حركة 23 مارس") هي تمرد يغلب عليه التوتسي حمل السلاح مرة أخرى في نهاية عام 2021 واستولى على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال كيفو.

وتنتشر قوة من شرق أفريقيا في الإقليم لكنها مثل قوة الأمم المتحدة تجد نفسها تتعرض لانتقادات شديدة من كينشاسا التي تتهمها بعدم إجبار المتمردين على إلقاء أسلحتهم.

ابتليت منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقرب من 30 عاما بالعنف من العديد من الجماعات المسلحة ، المحلية والأجنبية ، والعديد منها موروث من الحروب التي دمت المنطقة في تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.