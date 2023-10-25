الحكم على الطبيب النيجيري أولالي بالسجن مدى الحياة بتهمة هتك العرض

ياسر رشاد - القاهرة - حكمت محكمة نيجيرية، على مدير طبي بالسجن مدى الحياة لاغتصابه ابنة أخت زوجته المراهقة.

نيجيريا

وقال المدعي العام، إن الدكتور أولوفيمي أولالي اعتدى جنسيا على الفتاة لأكثر من عام حتى اكتشفت زوجته الأمر وأبلغت الشرطة.

تم استدعاء أولالي في نوفمبر من العام الماضي بتهمتي اغتصاب بين ديسمبر 2019 ويوليو 2022 ، عندما ذهبت الفتاة للعيش مع عائلتها.

وخلال المحاكمة، قالت زوجة الطبيب، أديريمي أولالي، إنها اكتشفت الاعتداء بعد أن أخبرت الفتاة عمتها وسائق الأسرة.

وقالت الفتاة، التي تبلغ من العمر الآن 18 عاما، إن الطبيب كان ينام معها وأصدر تهديدات بالقتل إذا أخبرت أحدا.

كما اتهم بإجبارها على مشاهدة المواد الإباحية.

وأدلى ستة شهود الفتاة وزوجة المتهم وطبيب وخبير في رعاية الأطفال وضابطا شرطة مشاركان في التحقيقات، بشهاداتهم في المحاكمة.

كما أدلى الطبيب بشهادته دفاعا عن نفسه إلى جانب طبيبه الشرعي الذي انتقد الأدلة الطبية التي قدمها الادعاء.

وقال القاضي رحمن أوشودي الذي أصدر الحكم، إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة "تشير إلى حد كبير" إلى المتهم.

ووصف القاضي أوشودي المدير الطبي لمؤسسة Optimal Cancer Care Foundation بأنه مجرم "خطير" لم يظهر أي علامة على الندم.

ووفقا للقاضي، فإن اعتراف أولالي السابق للشرطة أثبت أنه ارتكب الجرائم.

وفي مناشدته للتساهل طلب محامي الطبيب أديبيسي أوريداتي من الدولة الاعتراف بخدمات أولالي كطبيب للسرطان وأنه كان مجرما لأول مرة.

لكن القاضي رفض الإقرار وقال إنه يجب حبس أولالي في السجن لفترة طويلة من الزمن كدليل على أن نظام العدالة النيجيري مستاء من العنف الجنسي.

كما أمر بإضافة اسم الطبيب إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في ولاية لاغوس.