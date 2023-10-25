بريطانيا تُوضح موقف "سوناك" من الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، الوقف الكامل لإطلاق النار، لكنه يُؤيد تفعيل هدنة إنسانية قصيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفاد ذكر الممثل الرسمي لـ سوناك، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن ممثل رئيس الوزراء البريطاني قوله: إن الوقف الكامل لإطلاق النار لن يصب إلا في مصلحة حماس، أما فترات التوقف لأسباب إنسانية (محدودة النطاق) يمكن أن تكون وسيلة عملياتية مناسبة لإيصال المساعدات.. هذا أمر يمكن أخذه بعين الاعتبار، وهذا ما يجري بحثه الآن".

من جهته قال سوناك خلال كلمة ألقاها في البرلمان البريطاني إن إيصال المساعدات الإنسانية وتحرير الرهائن، يتطلب توفير بيئة أكثر أمنا، وهذا ممكن من خلال تفعيل فترات توقف محدودة، وليس الوقف الكامل لإطلاق النار.

من ناحية أخرى أشار ممثل رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الحكومة لا تتفق مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي ذكر فيها أن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يحدث من فراغ.

وكان غوتيريش قد أدان خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد مؤخرا هجوم حماس الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر، لكنه عبر عن اعتقاده بأن هذا الهجوم لم يأت من فراغ، مضيفا، أن الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال خانق منذ 56 عاما.

كواليس لقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء البريطاني في الرياض

استقبل ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان"، رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" في العاصمة الرياض، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء الخميس.

وتم خلال اللقاء، بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليًا، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".