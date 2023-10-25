لبنان يُعاني بسبب تحول المدارس لمراكز إيواء للنازحين من التصعيد بالجنوب (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - يسود الترقب في "لبنان" وسط مخاوف وتوجس من توسع رقعة المواجهات مع "الاحتلال الإسرائيلي" على الحدود الجنوبية، وتُواصل سفارات دول عدة دعوة رعاياها للمُغادرة، في وقت قلص مطار بيروت الدولي من جدول رحلاته، ودفع التصعيد في القرى اللبنانية الحدودية مع إسرائيل إلى نزوح أعداد كبيرة من العائلات اللبنانية خارج بلداتهم وقراهم، وتوجه معظمهم إلى مدارس مدينة صور.

وتحولت مدارس "صور" إلى مراكز للإيواء وباتت ملجأ لأكثر من 6 آلاف شخص من الفارين جراء التصعيد العسكري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، ولجأ نحو نصف هؤلاء إلى ثلاث مدارس رسمية جعلتها بلدية صور مراكز إيواء مُوقتة، فيما انتقل كثيرون للإقامة لدى أقاربهم أو معارفهم في المدينة وجوارها.

وقال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، في تصريحات صحفية: "نعمل كخلية نحل كي نكون متأهبين لأي حرب قد تندلع في لبنان، بالتوازي مع الحرب القائمة في فلسطين".

وأوضح الخير أن" التنسيق مع مجلس الجنوب لدعم مراكز إيواء النازحين في المناطق الحدودية قائم على مدار الساعة، بهدف مساعدة كل المراكز".

حرب لبنان والاحتلال

ولفت إلى "الاستعداد لتجهيز مراكز في مدينة صيدا وكذلك في النبطية وحاصبيا ومرج الزهور وبنت جبيل".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت الإثنين الماضي، أن أكثر من 19 ألف شخص في لبنان نزحوا جرّاء التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية تزامنا مع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

حزب الله اللبناني يستهدف موقع رأس الناقورة البحري للاحتلال الإسرائيلي

أعلن "حزب الله اللبناني"، استهداف موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضًا موقع حانيتا قبالة علما الشعب، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

وكانت صحيفة اللواء اللبنانية، أعلنت أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقنابل المضيئة والفسفورية المحرمة دوليا منطقة المشيرفة واللبونة جنوب لبنان.

كما اندلع حريق في غرب موقع جل العلام الواقع بين الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان .

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان بـ12 قذيفة.

كما قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12،45) من ظهر اليوم ‏الأربعاء بالهجوم علي دبابة صهيونية في ثكنة أفيفيم بالصواريخ ‏الموجهّة وأوقعوا أفراد طاقمها بين قتيل وجريح.

حزب الله اللبناني يُعلن استهداف موقع المرج العسكري الإسرائيلي بالصواريخ

أعلن "حزب الله اللبناني" في بيان، أنه استهدف موقع المرج العسكري الإسرائيلي عند الحدود مقابل بلدة مركبا اللبنانية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، مساء الإثنين.

وقال الحزب في بيان مقتضب "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 عند الساعة ‌‏05:15 عصرا باستهداف موقع المرج مقابل مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدات طلوسة ومركبا وبني حيان جنوبي لبنان.

بايدن ينصح القادة الإسرائيليين بالامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله

حث الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، القادة الإسرائيليين على الامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يفتح جبهة حرب ثانية بخلاف الصراع مع حركة حماس، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت.

وتشعر واشنطن بالقلق من أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، يضغطون لاتخاذ إجراءات على جبهتها الشمالية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ من هناك ومحاولات التسلل إلى الحدود.

ويتجلى القلق في أن "يتم جر إيران والولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة"، وفقًا للصحيفة.

وتابعت "نيويورك تايمز": "واشنطن تعمل من خلال قنوات إضافية على السيطرة على حزب الله، كما يتم إرسال رسائل تحذر طهران من مزيد من التصعيد".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحفيين، الجمعة، أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس.

ويشن حزب الله وجماعات فلسطينية متحالفة معه في لبنان، هجمات صاروخية يومية على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

ونزح الآلاف من قرى جنوب لبنان بسبب الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل، التي أخلت هي الأخرى المستوطنات القريبة من مناطق التوترات.