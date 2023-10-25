الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أفراد من عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة الصحفي "وائل الدحدوح"، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة صواريخ على عدة منازل في مخيم النصيرات، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي بعدة صواريخ منزلًا لعائلة الكحلوت بمنطقة التوبة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

سكان غزة يُواجهون خطر الموت بسبب المياه المُلوثة:

أصبح سكان "غزة"، يجدون أنفسهم مُضطرين لشرب مياه مُلوثة ومالحة، مع نفاد المياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل شبكات المياه، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأصبح العثور على مياه نظيفة وصالحة للشرب في "غزة" تحديًا صعبًا لمعظم سكان القطاع المُحاصر، الذي يتعرض لهجمات عنيفة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، أعلنت الأخيرة فرض "حصار كامل" على القطاع، وقطع الإمدادات الحيوية من ماء وغذاء ووقود.

وسمحت إسرائيل منذ ذلك الحين بتدفق كمية قليلة من المياه عبر أحد خطوط الأنابيب الثلاثة التي تصل إلى غزة، لكن الخبراء يقولون إنها لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع.