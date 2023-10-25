محكمة النيجر تأمر بالإفراج عن جنرال مسجون منذ 2015

ياسر رشاد - القاهرة - أمرت محاكم النيجر، بالإفراج عن الجنرال سليمان سالو، رئيس أركان الجيش السابق الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما في عام 2018 لتورطه في محاولة انقلاب في عام 2015.

وقال مصدر مقرب من الجنرال سالو لوكالة فرانس برس "صدر حكم (في الاستئناف) الثلاثاء وأمر القاضي بالإفراج عنه"، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه من السجن "لن يطول وقته".

وأكد مصدر مقرب من الجنود الذين أطاحوا بالرئيس المدني محمد بازوم في يوليو تموز قرار الإفراج عن اللواء سالو (70 عاما).

كان الجنرال سليمان سالو ضابطا في القوات الجوية ، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا في عام 2010 عندما تم تعيينه رئيسا للأركان حتى أجريت الانتخابات في عام 2011 ، والتي فاز بها محمدو إيسوفو.

في 17 ديسمبر 2015، ادعى الرئيس إيسوفو، الذي كان يسعى آنذاك لولاية ثانية في منصبه، أنه تم إحباط محاولة انقلاب، مبررا اعتقال اثني عشر جنديا، بمن فيهم الجنرال سالو وثلاثة من ضباط الجمارك وحوالي عشرة مدنيين.

في يناير 2018، حكمت محكمة عسكرية على اللواء سالو وابنه وثمانية جنود بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عاما لتورطهم في محاولة الانقلاب.

وحكم على الجنرال سالو بالسجن لمدة 15 عاما، وهو يقضيها منذ ذلك الحين في سجن في المناطق الداخلية من البلاد. ووجدت المحكمة أنهم "مذنبون بالتحريض بين نوفمبر وديسمبر 2015 على مؤامرة لتقويض سلطة أو أمن الدولة"، وفقا للحكم.

وفي وقت الاعتقالات، أعربت المعارضة عن شكوكها في حقيقة محاولة الانقلاب.

ويحكم الجيش النيجر منذ 26 يوليو، وأطاح بالرئيس المدني محمد بازوم، الذي احتجز منذ ذلك الحين في مقر إقامته الرسمي.

في بداية سبتمبر، قدم علي محمود الأمين زين، رئيس وزراء النيجر المعين من قبل النظام، تأكيدات بأنه سيتم اتخاذ تدابير للإفراج عن "السجناء السياسيين" للنظام المخلوع.

في منتصف سبتمبر، عاد رئيس الوزراء السابق هاما أمادو، وهو معارض شرس للرئيس المخلوع محمد بازوم، إلى نيامي بعد أكثر من عامين في فرنسا.