حماس تُصدر بيانًا عاجلًا بعد استهداف عائلة مراسل قناة الجزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة المُقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين ولعائلة الصحفي الفلسطيني "وائل الدحدوح"، داعية لمُحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وفاشيتهم وإرهابهم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت حركة حماس في بيان لها: يستمر الاحتلال وجيشه الفاشي المجرم في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة منه لإرهابهم وثنيهم عن نقل الحقيقة وتغطية جرائمه البشعة ضد الإنسانية.

وذكر البيان: لقد حصدت وحشية الاحتلال، ضد فرسان الكلمة والصورة، نحو 23 صحفيًا منذ بدء العدوان الفاشي ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف عائلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح فارتقى منها زوجته وابنه وابنته إضافة لعدد من الجرحى الذين لا يزالون حتى اللحظة، تحت الأنقاض.

وتابع البيان قائلًا: أمام جرائم الاحتلال النكراء بحق الصحفيين وعائلاتهم، والمجازر البشعة بحق المدنيين والأطفال والنساء، نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الصحفي وائل الدحدوح وعائلته، وكافة عوائل الصحفيين الشهداء، وعوائل شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط.

كما دعت حماس المؤسسات والهيئات الإعلامية والحقوقية الدولية إلى إدانة استهداف الاحتلال للصحفيين ولوسائل الإعلام التي يتم معاقبتها على نقلها الحقيقة وكشفها بشاعة الاحتلال المجرم وساديته التي فاقت كل تصور.

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة:

استشهد أفراد من عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة الصحفي "وائل الدحدوح"، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الأربعاء.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صواريخ عدة على منازل عدة في مخيم النصيرات، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والإصابات.

كما استهدف طيران الاحتلال الحربي بعدة صواريخ منزلًا لعائلة الكحلوت بمنطقة التوبة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.