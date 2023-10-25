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توفي ريتشارد راوندتري "أول بطل فيلم حركة أسود"

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ياسر رشاد - القاهرة - توفي الممثل الأمريكي ريتشارد راوندتري ، الذي يعتبر "أول بطل فيلم حركة أسود" عن دوره عام 1971 في فيلم “شافت”، عن عمر يناهز 81 عاما.

اشتهر ريتشارد راوندتري بفتح أبواب جديدة للممثلين السود ، وتوفي مع عائلته "بعد معركة قصيرة مع سرطان البنكرياس".

حقق فيلم "Shaft" ، الذي يلعب فيه دور المحقق الخاص المسمى جون شافت ، نجاحا هائلا عند إصداره وأدى إلى العديد من التتابعات والمسلسلات.

بعد أكثر من خمسين عاما ، لا يزال ريتشارد راوندتري يظهر على الشاشة ، لا سيما في مسلسل "نعتز باليوم" والكوميديا "Moving On" في عام 2022.

"كان عمل ريتشارد وحياته المهنية بمثابة نقطة تحول لأول أدوار الذكور الأمريكيين من أصل أفريقي في السينما" ، قال وكيله باتريك ماكمين ، في بيان لمجلة فاريتي.

يعتبر "شافت" فيلم عبادة ومؤسس "Blaxpoitation". تم الإشادة بهذا النوع من سبعينيات القرن العشرين في بعض الأحيان لترقية صورة الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة ، بينما يدعي منتقدوه أنه عزز فقط بعض الصور النمطية.

"لقد رأيته سيفا ذا حدين" ، قال ريتشارد راوندتري عن "شافت" على راديو NPR في عام 2019.

وأضاف: "لكن الكثير من الناس، من جميع أنحاء البلاد، وحتى من جميع أنحاء العالم، جاءوا إلي وأخبروني بما يعنيه هذا الفيلم بالنسبة لهم في عام 1971".

شهد الممثل: «كان الجانب الآخر من العملة هو أنني كنت مطبوعا لفترة من الوقت، ثم عملت بجد لتأسيس جانب مختلف للطريقة التي ألعب بها».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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