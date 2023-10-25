هل يجوز للزوجة الكذب في مشاعرها للحفاظ على استقرار المنزل؟.. الإفتاء توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

وجهت الإعلامية مروة شتلة، مذيعة قناة الناس، سؤال إلى الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، يقول هل يجوز أن تكذب الزوجة على زوجها فى مشاعرها، بمعنى (لو مش بتحبه ينفع تقول له بحبك حتى تحافظ على البيت)؟.

وقال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأربعاء: أن هناك كذب مباح وهو حتى يحدث استقرار الحياة الزوجية وعدم ظلم الآخر، قائلا يعنى مش تأخذ أموال من وراه وتكذب عليه، لا الكذب الذى يؤدى إلى استقرار الحياة الزوجية لا يوجد مانع أن تقول الزوجة لزوجها أنها تحبه بالكذب، أو العكس".

وأوضح هاني تمام أن الحياة الزوجية قائمة على الاستقرار، فلا بد أن تكون ناشئة على نوع من المودة والحب، وأن يستطيع كل منهم الحفاظ على الاستقرار على البيت والأسرة".