حجازي: بدء تدريس اللغة الإيطالية لطلاب أولى إعدادي العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وميكيلي كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم، بزيارة معهد السالزيان "دون بوسكو"، وذلك في إطار الاحتفال "بالأسبوع العالمي للغة الإيطالية"، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية كل عام.

وقال حجازي، إن معهد الساليزيان (دون بوسكو) يمثل نموذجا يحتذى به للتعاون المصري الإيطالي في مجال التعليم الفني؛ نظرًا لما يوفره من فرص تدريب وتعليم فني للطلاب وتأهيلهم للعمل في المجالات الفنية، ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين البلدين يمكن لخريجي المعهد الالتحاق بالجامعات المختلفة في إيطاليا، ويعد من أقدم وأجود مؤسسات التعليم الفني في مصر منذ إنشائه عام ١٩٢٦.

وأكد الوزير أنه استكمالاً لهذه الجهود، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي ۲۰۲٤ – ۲۰۲٥، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها الفرنسية، والإيطالية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق التدريس بإيطاليا، وإعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع الوزارة، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجيعهم على الاستمرار في دراسة اللغة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن تطلعه خلال الفترة القادمة إلى مزيد من التعاون بين البلدين، من خلال تفعيل برامج جديدة في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ۲۰۳۰، واستراتيجية الوزارة.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على دعم معهد "دون بوسكو" لشمول الفتيات والتحاقهن بالمعهد، لأول عام دراسى لهن، وتقديم الفرصة لتخريج فنيات ماهرات وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وفى ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر والتقدير للسفير الإيطالي في مصر، ومسئولي معهد "دون بوسكو" على الدعم والتنسيق المستمر مع الوزارة للمساهمة في تحسين مستوى معلمي ودارسي اللغة الإيطالية.

ومن جانبه، رحب السفير ميكيلي كوارونى سفير دولة ايطاليا بالقاهرة بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الحضور، مشيدًا بالثقافتين الإيطالية والمصرية وقدرتهما على تقديم الكثير لبعضهما البعض من خلال تبادل الثقافات، ومؤكدًا سعي إيطاليا إلى تحقيق النمو الشامل في مصر.

وقال السفير إنه قريبا سيتم الاحتفال بمرور 100 عام من العمل المستمر والجاد بالمعهد، مشيرًا إلى أننا نحلم للشباب بمستقبل مليء بالسلام، ويعمل معهد السالزيان "دون بوسكو" على تشجيع الشباب وتجهيزهم للدخول إلى عالم التكنولوجيا والعمل بمعارف حديثة وكفاءات فعالة، وأن يكتسب الشباب المعرفة من خلال الورش التي تسمح لهم بخوض التجارب الملموسة وفقا للمعايير التكنولوجية الحالية للصناعة، والتواصل المستمر مع مختلف الشركات والمعاهد التعليمية الأخرى بما يسمح بالتعرف على التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق بشكل مستمر.

ومن جهته، أعرب الخاندروا ليون المفتش الإقليمى لسالزيان الشرق الأوسط، عن سعادته بالاحتفال بالعام الأول للالتحاق الفتيات، وقدم الشكر لوزير التربية والتعليم والمسئولين المصريين للتوسع فى إنشاء المدارس الإيطالية في مصر.

وأكد على أن الجانب الايطالى يقوم بتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر، ولمواجهة سوق العمل.

وفى كلمته، قال بيدرو جارسيا المدير العام لمعهد "دون بوسكو" إنه منذ عام ٢٠١٨ تم البدء في مشروع تربوى رائع لجيل المستقبل بمشاركة كل العاملين بالمدرسة، مثمنا دعم السفارة الذى أتاحته للمدرسة، ومعربا عن فخره واعتزازه بالعاملين بالمدرسة والطلاب وتخطيهم للتحديات التى واجهتهم للوصول إلى هذا المستوى الرفيع.