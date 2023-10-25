كارثة في إسرائيل.. أحمد موسى يكشف مفاجأه بشأن الاجتياح البري لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

فجر الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة بشأن عملية الاجتياح البري لغزة، التي تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، ردا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

وأشار موسى خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء،إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول الاجتياح البري لغزة، خلال المؤتمر الصحفي بينه وبين نظيره الفرنسي إيمانويا ماكرون، والتي حذر خلالها الرئيس السيسي من مخاطر الاجتياح البري التي ستتسبب في سقوط آلاف من الضحايا المدنيين، مبينا أن إسرائيل عندها كارثة في الداخل بشأن قرار الاجتياح البري.

وأعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، استعداد جنود الجيش الإسرائيلي لدخول قطاع غزة بريًا الفترة القادمة.

وأكد "نتنياهو"، في خطاب له اليوم، أنه سوف يجعل حماس تدفع ثمن أفعالها، وسوف ينتظر الظروف السانحة لبدء العملية البرية لكنه لن يتحدث عن الوقت حفاظًا على حياة الجنود.

وطالب رئيس وزراء إسرائيل الفلسطينيين المدنيين في شمال غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، مؤكدًا أنه سيفعل ما بوسعه لإعادة كل الرهائن الإسرائيليين والأجانب.