ضبط سجائر إلكترونية بداخلها موادة مخدرة بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بقرية البضائع بالمطار محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية بداخلها مادة THC المخدرة فور وصولها من أمريكا داخل طرد شحن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أوثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة تم الإشتباه فى مشمول بوليصة شحن واردة من أمريكا، عبارة عن طرد بريدي محرر عنها بيان جمركي، وتم تشكيل لجنة من تامر أحمد مأمور الحركة ومحمد فتحي مدير الحركة لكشف ومعاينة مشمول الطرد، وتبين أنه عبارة عن عبوة قهوه بفتحها عثر بداخلها علي ١٠ عبوات سجائر إلكترونية مختلفة الأنواع مدون عليها أنها تحتوي علي ماده THC ويشتبه أن تكون جميعها مخدرة .

وقام جون جميل فوزي مدير الجمرك بالعرض علي إدارة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، أفادت أن جميع السجائر المضبوطه تحتوي علي مادة THC المخدرة والمحظور دخولها وتداولها داخل البلاد.

وقرر محمد محمود حسين المدير العام إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف علي قرية البضائع بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.