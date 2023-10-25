"القاهرة الإخبارية": قافلة الإغاثة الخامسة تستعد لدخول غزة.. والسادسة صباح الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصطفى عبدالفتاح موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى معبر رفح، إن القافلة الخامسة للمساعدات الإنسانية تدخل غزة بعد دقائق معدودة.

وأشار خلال إفادته على الهواء، مساء الأربعاء، إلى أنه من المقرر دخول القافلة السادسة صباح غدٍ الخميس، وجار اتخاذ الإجراءات في المنطقة المحايدة بين الأراضي المصرية والفلسطينية.

وأوضح أن الإجراءات تمر بأربعة مراحل، الأولى هي قياس الوزن والتأكد من الأوراق وكمية المساعدات في القافلة، ثم تتجه لمنطقة التفتيش حيث تخضع للتفتيش من الجانب المصري والجانب الفلسطيني مع مساعدة أممية.

ولفت إلى أن الإجراء الثالث هو الدخول من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية، والإجراء الرابع هو تفريغ الحمولة من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الفلسطينية.