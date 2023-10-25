إبراهيم عيسى: المجتمع العربي مريض بالمزايدات منذ 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المرض الأول الآن بين العرب هو المزايدة، والمشهد العام منذ 7 أكتوبر يوضح بقوة أن المجتمع العربي هو مجتمع من المزايدات والاهتمام والحرص أكثر من الآخر، موضحا أن هناك حالة من المزايدة على الحكومات وعلى الشعوب بعضها على بعض.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك مزايدة كبيرة نشهدها في المجتمعات العربية، مؤكدًا أن المزايدة هي أصلها العجز، حيث أن الشعوب في حالة عجز وهو ما يصنع المزايدات على صانعي القرار في العالم العربي.

وتابع: هذه المزايدات لن تتوقف لمدة دقيقة، وهناك مزايدات من اليوم الأول بفتح معبر رفح أمام النازحين ومن ثم المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية، بيزايدوا على كل حاجة لو قلت انك بتدين العدوان هيقولك بتدين بس لو فتحت المعبر وقدمت المساعدات هيقولك بس"، لافتا إلى أننا في مرحلة نقل الشائعات على أنها حقيقية وليس هناك عقل نقدي والروح الببغائية تكشف ذلك.