شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" يشيد بكلمة الرئيس السيسى.. ويؤكد: أمن مصر القومى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن الدولة المصرية تتميز بين الدول العربية بجيشها القوي الرشيد، المستعد دائمًا وأبدا على حماية مصر وشعبها، وأمنها القومي في ضوء كافة التحديات التي تحيط بالدولة من كافة الاتجاهات، وأن أمن مصر القومي خط أحمر.

وأشاد النائب "عبد الفضيل"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، اليوم الأربعاء، مؤكداً أن الجيش المصري هو صمام أمان ودرع مصر الواقي على مر التاريخ، مثمنا القدرات العالية والجاهزية الكاملة التي يتمتع بها الجيش المصري من أجل صون أمنه وحماية أراضيه، مشيرا إلي أنه استطاع أن يصد عن مصر كل الهجمات التي تتعرض لها على مختلف الأصعدة والمستويات.

وقال رئيس لجنة قوي عاملة النواب: إن الرئيس أكد خلال كلمته أن الدولة المصرية دولة سلام ولا تعتدي على أحد، كما بعث برسالة طمأنة للشعب المصري في قدرة الجيش المصري على حماية الأمن القومي للبلاد، واصفا استعراض أسلحة ومعدات الجيش الثالث الميداني، أمر يدعو للفخر والاعتزاز بقواتنا المسلحة المصرية.

وأكد النائب "عبد الفضيل" أن الرئيس السيسى زعيم وطني شجاع استطاع بناء جيش صلب أصبح رقمًا قويًا عالميًا، منوهاً إلي أن الرُشد والحكمة هى سمة من سمات الجيش ، والجيش المصرى يبنى ويصون ويحمي ولا يعتدى ويدعو للفخر، وصمام الأمان للمنطقة، وأصبح للوطن درع وسيف لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على السيادة المصرية، وهذه عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة الباسلة التى تمتلك تاريخ ناصع البياض من التضحيات على مر التاريخ للحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال عادل عبد الفضيل: إن كلمة الرئيس السيسى ، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، امتلاك القوة لحماية البلاد والتعامل مع الظروف بعقل وحكمة، وأن مصر لم تتجاوز حدودها عبر تاريخها، والإشادة بمدى جاهزية الجيش المصرى وهو ما يدعو للفخر.

وأشار النائب عبد الفضيل، إلي أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تقوم بدور إيجابي في احتواء التصعيد الموجود في غزة، وتسعى للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدم في قطاع غزة ومساندة المدنيين في القطاع بالمساعدات ،وتضع القضية الفلسطينية على أولوياتها، وحلها من خلال حل الدولتين.